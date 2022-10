Grahams lançou coleção do bicentenário. São 12 garrafas e custam 28 mil euros

O bicentenário foi em 2020, mas a pandemia não permitiu que fosse devidamente assinalado, obrigando a adiar os festejos. Dois anos depois eles aí estão, a Graham's apresentou a sua Coleção Bicentenário, que contempla uma seleção de vinhos do Porto de renome mundial numa peça de mobiliário concebida especialmente para os guardar. Composta por seis vinhos do Porto Tawny Single Harvest e seis Portos Vintage clássicos, incluindo os reconhecidos vinhos de 1963, 1994 e 2011, a coleção, incluindo o móvel, que é produzido sempre por encomenda, tem um custo total de 28 mil euros.

A primeira edição da Coleção Bicentenário vai ser leiloada, em dezembro, em Londres, pela Christie's, e contempla uma viagem exclusiva à região do Porto e do Douro. As receitas do leilão vão reverter para duas associações de caridade escolhidas pela família Symington, o "Scottish Wildlife Trust" e a Santa Casa da Misericórdia de Carrazeda de Ansiães.

No total há apenas 30 edições desta coleção, de edição limitada, sendo que as restantes 29 estão já sujeitas a reserva e começarão a ser entregues a partir de janeiro de 2023. Recorde-se que a Graham's integra o restrito lote de fornecedores oficiais da Casa Real britânia, detendo, para tal, o 'Royal Warrant'.

Envelhecidos "em perfeitas condições" nas Caves Graham"s, em Vila Nova de Gaia, os vinhos da coleção foram selecionados por membros da terceira, quarta e quinta gerações da família Symington. Os seis Vintage são exemplares de anos que correspondem a algumas das maiores declarações dos últimos dois séculos, enquanto os Tawny Single Harvest foram selecionados e engarrafados exclusivamente para a coleção. Incluem dois vinhos nunca lançados até agora, de 2000 e 2006, mas também o Single Harvest Tawny de 1982, engarrafado pela primeira vez para assinalar o nascimento do príncipe George de Cambridge, ou o Single Harvest Tawny de 2000, o primeiro ano em que os vinhos do Porto da empresa foram produzidos nos "revolucionários lagares modernos" da Symington, sendo considerada "uma inovação marcante" no setor.

Para melhor acondicionar e guardar a coleção, foi criado um móvel em madeira de pau-rosa, devidamente certificada pelo "Forest Stewardship Council" (FSC), e trabalhada por marceneiros portugueses da empresa de mobiliário, WeWood. Além dos vinhos, o "cabinet" contempla traz também um decantador de vidro soprado - de fabrico manual - e um conjunto de copos produzidos por Jancis Robinson MW, em parceria com o famoso designer britânico, Richard Brendon; um saca-rolhas especialmente concebido para retirar rolhas de vinhos finos e maduros e um funil decantador feito por encomenda pela portuense Ourivesaria Coutinho.

"O lançamento da Coleção Bicentenário tem um enorme significado para nós como empresa familiar, celebrando não só a ilustre história da Graham's e a inigualável excelência dos vinhos da marca, mas assinalando também o nosso compromisso de continuar a construir sobre estes alicerces durante os anos vindouros", refere, citado em comunicado, o presidente da Symington Family Estates. Johnny Symington acrescenta: "Cada vinho no móvel-armário tem um significado pessoal para um membro da terceira, quarta ou quinta gerações da nossa família, representando o passado, presente e futuro do nosso negócio".