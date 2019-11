Grande Lisboa admite gerir barcos da Transtejo e da Soflusa

A AML – Área Metropolitana de Lisboa está disponível para gerir as operações da Transtejo e Soflusa. É a resposta da maior região do país ao desafio lançado pelo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, sobre a descentralização dos transportes. O serviço rodoviário vai ser gerido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto, fala ainda sobre o concurso público para a operação do transporte rodoviário de passageiros na Grande Lisboa.

Em que fase está o concurso público para os transportes?

Assim que o concurso entrar em vigor, os autocarros deixam de ser de uma determinada empresa e passam a ter uma marca única. Vamos ter quatro lotes, dois na margem norte e dois na margem sul. Vão partilhar imagem, sistema de bilhética e de informação.

Mas poderão ser empresas diferentes entre os quatro lotes?

Sim. Serão quatro concursos mas com requisitos iguais.

Quando vai começar o concurso público?

Será conhecido depois da validação dos documentos pela AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que poderá fazer sugestões. O concurso da AML é o mais complexo porque temos mais quilómetros do que nos das restantes comunidades intermunicipais.

Grande Lisboa vai ter mais 40% de oferta rodoviária após concurso público

Quando vai ser criada a TML?

No primeiro quadrimestre de 2020. A TML vai gerir a marca Carris Metropolitana. O concurso público permite a diminuição da idade média da frota, com menores emissões. Também vai ser possível fiscalizar, ao minuto, o serviço, saber se há cumprimento de horários e quantas pessoas entraram no autocarro.

Como é que a nova rede rodoviária vai ligar-se aos outros meios de transporte?

O desenho de rede que fizermos tem em conta meios pesados. O concurso prevê que tanto o operador como a autoridade estejam em condições de ajustar horários à vida das pessoas.

Comprometeram-se a manter os preços dos passes nos próximos anos. Como vão financiar isso?

Em 2020, vamos transferir 33 milhões de euros para o PART. Está previsto que nos anos seguintes, caso venha a ser necessário, os municípios poderão subir esta contribuição para os 45 milhões de euros, ajustando os valores aos do concurso público.

O ministro do Ambiente defendeu a gestão metropolitana da Transtejo/Soflusa. Concordam?

Admitimos essa possibilidade, de sermos autoridade de transporte fluvial e até de outros meios de transporte. Isso agora passa pela discussão concreta e pela avaliação da disponibilidade de financiamento e do investimento que são necessários. A AML não pode deixar de assumir essa responsabilidade e garantir que há financiamento para o défice gerado pelo serviço.

E gerir o Metro de Lisboa?

Também é uma hipótese, mais remota.

E teriam capacidade para gerir os comboios urbanos?

É uma hipótese ainda mais distante. Mas é preciso um serviço ferroviário que cumpra as suas obrigações e sirva as pessoas. Precisamos de um investimento grande em trabalhadores e material circulante para a CP. A ferrovia é a área em que sentimos maior pressão e a resposta não está à altura das necessidades.

A AML também vai ter um sistema de transporte flexível?

Admitimos que isso venha a acontecer mas conta como um serviço extraordinário. No concurso público, está aberta essa possibilidade. Precisamos também de perceber até onde esta nova oferta vai responder e como pode ser complementada.