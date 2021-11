Grande Lisboa congela preço dos passes de transporte em 2022

Os autocarros da Transportes Sul do Tejo (TST), que circulam na Península de Setúbal, estão a ser adaptados a um novo sistema de bilhética sem contacto. Autocarro

Não há aumentos no preço dos passes de transportes públicos na Grande Lisboa para 2022. A decisão foi anunciada esta segunda-feira pela empresa que gere o sistema de bilhética nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

Em 2022, o passe Navegante municipal vai custar 30 euros e permitirá usar os transportes públicos dentro de cada um dos 18 concelhos da ÁML.

Se quiser viajar entre os 18 municípios da AML, o passe Navegante metropolitano vai continuar a custar 40 euros.

Existem ainda os passes de transportes públicos para as famílias com pelo menos três elementos: 60 euros se as viagens forem dentro de um município; 80 euros se as deslocações servirem para toda a AML.

Quem apenas viajar ocasionalmente terá de contar com aumentos de 0,57% no preço do bilhete. A subida também é aplicada nas assinaturas de um só meio de transporte.

O passe de transportes Navegante foi lançado em 1 de abril de 2019 e permite viagens nos 18 municípios da AML: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro. Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

A descida do preço dos passes conta com o financiamento do programa de apoio à redução tarifária, com verbas do Fundo Ambiental e ainda uma comparticipação de 20% dos municípios da AML.