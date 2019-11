Grande Lisboa vai ter mais 40% de oferta rodoviária após concurso público

Os residentes na AML – Área Metropolitana de Lisboa vão poder contar com mais 40% de oferta de autocarros. A maior região do país já entregou à AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes toda a documentação necessária para poder avançar com o concurso público para o serviço rodoviário na região.

“A Área Metropolitana de Lisboa irá realizar um concurso para a contratualização de transporte rodoviário de passageiros, onde estabelece um crescimento superior a 40% face aos serviços atuais, tendo submetido hoje as respetivas peças concursais à Autoridade de Mobilidade e Transportes, para parecer obrigatório e vinculativo”, informou a AML através de nota de imprensa.

A concessão deste serviço terá uma validade de sete anos e vai abranger um total de 90 milhões de veículos/quilómetro por ano. Este é o maior concurso a nível nacional.

“Com uma abrangência temporal de sete anos, a oferta envolverá a expansão e a criação de novos circuitos e o aumento de mais transportes em dias úteis (dentro e fora das horas de ponta), ao fim de semana e à noite”, acrescenta a autoridade liderada por Fernando Medina.

Este concurso deixa de fora as transportadoras rodoviárias dos municípios de Lisboa, Cascais e Barreiro, que vão manter o próprio serviço de municipal de autocarros.

A abertura deste concurso público pela AML enquadra-se no novo regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros. Este regime implica a transferência das competências de gestão de transportes públicos do Estado central para as áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais, que têm de enviar todos os documentos à AMT até ao dia 3 de dezembro para posterior validação.