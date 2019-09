CMVM: Grandes auditoras controlam 45% do mercado

As ‘big four’ da auditoria – Deloitte, KPMG, EY e PwC – reforçaram a sua quota de mercado em 2018 e passaram a controlar 45% do negócio em Portugal.

A informação consta do relatório com os resultados do sistema de controlo de qualidade da auditoria, que foi divulgado esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o relatório, o valor global dos honorários de auditoria em 2018 aumentou 2% face ao exercício de 2017, para 160,2 milhões de euros.

“As quatro maiores firmas de auditoria em Portugal representavam 45% do total dos honorários em 2018, havendo maior concentração do que em 2017 [42%]”, refere o comunicado da CMVM sobre o relatório.

No total, estão registadas na CMVM mais de 1.400 entidades habilitadas a prestar serviços de auditoria, entre Revisores Oficiais de Contas (ROC) e Sociedades ROC. Destes, 58 auditam empresas de interesse público.

Atualizada às 15H18