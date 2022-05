Greenvolt chega à Islândia para desenvolver parque eólico de 90 MW

João Manso Neto, CEO da Greenvolt. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Greenvolt anunciou esta segunda-feira a entrada na Islândia. A empresa liderada por João Manso Neto entra no mercado islandês através da subsidiária V-Ridium, tendo adquirido um projeto para o desenvolvimento de um parque eólico que terá uma capacidade instalada de 90 megawatts (MW). Os valores da aquisição do projeto não foram revelados.

Em comunicado, a energética refere que está em causa aquele que deverá ser "o primeiro projeto utility-scale construído na Islândia". "Com os 90 MW de capacidade que estão em desenvolvimento, a Islândia irá garantir que continuará, no futuro, a suprir as suas necessidades energéticas a partir de fontes 100% renováveis", lê-se.

Para João Manso Neto, CEO da Greenvolt, a Islândia é "uma referência mundial" no desenvolvimento de energia renovável e, por isso, considera ser "um orgulho" colocar a Greenvolt naquele mercado, reforçando a capacidade do país na "geração de energia a partir de fontes amigas do ambiente".

"Este projeto marca também a chegada da Greenvolt a mais um mercado, prosseguindo a sua estratégia de crescimento global", sublinha.

A GreenVolt atua no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na geração distribuída de energia. Além disso dos projetos em biomassa, em Portugal e no Reino Unido, a empresa tem, hoje, projetos eólicos e solares fotovoltaicos, com atuação em vários mercados europeus e no mercado norte-americano, com um pipeline de 5,8 GW. No segmento estratégico da geração distribuída, a Greenvolt atua nos mercados português e espanhol".