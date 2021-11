Greenvolt com lucros de 7,5 milhões de euros até setembro, 26,7% abaixo do período homólogo

Manso Neto no toque do sino da Euronext, na estreia da Greenvolt em Bolsa a 15 de julho de 2021 © André Luís Alves/Global Imagens

A Greenvolt, empresa de renováveis liderada por Manso Neto, encerrou os primeiros nove meses do ano com um crescimento das receitas totais de 20,7% para 83,4 milhões de euros, mas com uma quebra de 26,7% nos resultados líquidos, que caíram para 7,5 milhões de euros. São, diz a empresa em comunicado ao mercado, "o reflexo dos resultados financeiros que traduzem as aquisições realizadas", nomeadamente a Tilbury Green Power, a V-Ridium e a ProfitEnergy.

"Ajustado o indicador de EBITDA para refletir um cenário de consolidação de todas as unidades de negócio durante a totalidade dos nove meses - espelhando um cenário teórico de todas as aquisições terem ocorrido no dia 1 de janeiro de 2021 e considerando os dados de gestão, não auditados, do primeiro semestre das subsidiárias - o EBITDA teria ascendido a cerca de 51 milhões de euros", sublinha a Greenvolt no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Na realidade, o EBITDA da empresa foi de 29,4 milhões de euros, 16,4% acima do ano anterior. Excluídos os custos de transação, foi de 33,8 milhões, 34% acima do período homólogo.

O terceiro trimestre de 2021 ficou marcado pela consolidação das três operações em causa e que, diz a Greenvolt, permitiram posicionar a empresa "como uma referência na produção energética através de biomassa residual". Neste domínio, a empresa opera em Portugal com cinco centrais de biomassa residual florestal e uma capacidade instalada de 100MW (mega-watt) e tem, no Reino Unido, 51% do capital da Tilbury Green Power, que opera uma central com cerca de 42 MW e que utiliza resíduos lenhosos urbanos.

Dos quase 41,5 milhões de euros de receitas totais obtidas pela Greenvolt no terceiro trimestre, um aumento de 83,4% face ao período homólogo, 40,2 milhões foram assegurados pela área de negócio de biomassa residual, o que corresponde a um crescimento de 78%. O resultado líquido da empresa entre julho e setembro atingiu os 6,5 milhões de euros, mais 45,7% quando comparado com o trimestre equivalente em 2020.

No segmento de energia renovável solar fotovoltaica e eólica, a Greenvolt está presente no segmento mais a montante da cadeia de valor, desenvolvendo e promovendo projetos, através da compra da V-Ridium. Esta é uma sociedade com uma abrangência pan-europeiua e que "dada a fase de preparação dos projetos, intensa em custos operacionais, gerou um EBITDA negativo de 1 milhão de euros no trimestre e receitas de 865 mil euros". Explica a Greenvolt que, se a operação tivesse sido consolidada desde o início do ano, teria contribuído com um EBITDA de três milhões.

Por fim, e na área da geração de energia renovável descentralizada, a Greenvolt concluiu, no terceiro trimestre, a aquisição de 70% da Profit Energy. A empresa liderada por Manso Neto assegura que "considera esta área de negócios como estratégica, ambicionando reforçar a sua quota de mercado a nível europeu". As receitas desta unidade de negócio foram de 360 mil euros, gerando um EBITDA de 27 mil euros. A compra ocorreu apenas no final de agosto, pelo que a Profit contribuiu, apenas, com um mês de resultados.

No final de setembro, a dívida financeira líquida da Greenbvolt ascendia a 122,3 milhões de euros, o que representa "um decréscimo substancial" face aos valores do final do primeiro semestre do ano, o que se deve aos fluxos financeiros decorrentes da oferta pública inicial de ações. Recorde-se que a Greenvolt passou a ser cotada na Euronext Lisbon desde 15 de julho, e integra o PSI-20 desde setembro.