Greenvolt compra 35% da empresa alemã MaxSolar por 26 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Março, 2022 • 10:40

De acordo com um comunicado enviado na segunda-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por João Manso Neto fechou um acordo para adquirir uma participação de 35% na MaxSolar, tendo "direitos de intervenção ativa na gestão" e assegurado o "direito de, no futuro" poder "reforçar o seu nível de participação acionista".

A MaxSolar desenvolve projetos solares fotovoltaicos no solo e nos telhados na Alemanha e na Áustria e tem um pipeline de 3,2 GW, dos quais 0,8 GW "estão em estágio avançado de desenvolvimento".

A empresa, fundada em 2009, também atua em sistemas de armazenamento de energia, bem como soluções de carregamento, onde opera sob a marca "esolution by maxsolar".

"Esta aquisição é um passo significativo para a Greenvolt num dos mais importantes mercados de energia renovável do mundo, ou seja, o solar. A entrada da GreenVolt na Alemanha através da MaxSolar, torna-a um importante player neste mercado", disse João Manso Neto, citado em comunicado.

A aquisição está ainda dependente da aprovação das condições habituais e do German Federal Cartel Office (FCO).

A Greenvolt está a liderar os ganhos na bolsa lisboeta e cerca das 09:53 subia 2,55% para 6,04 euros.