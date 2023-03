Greenvolt compra 37,3% da italiana Solarelit

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Global Imagens

A Greenvolt chegou a acordo para a aquisição de uma participação de 37,3% na Solarelit, através da subholding Greenvolt Next Holding foi esta quinta-feira anunciado. O acordo avalia a energética italiana em 33,5 milhões de euros e permite a expansão da empresa portuguesa no negócio da geração distribuída no mercado italiano.

"O mercado italiano oferece-nos enormes oportunidades de crescimento", defende o presidente executivo da Greenvolt, João Manso Neto, citado em comunicado. Para o gestor, este negócio vai permitir à empresa "expandir progressivamente para o resto de Itália e crescer por todo o Mediterrâneo".

A Solarelit tem sede em Milão e opera na região da Lombardia. Através da Greenvolt Next Holding, a empresa portuguesa passará a controlar mais de um terço do capital da energética italiana, sendo que o acordo prevê que a Greenvolt possa vir a reforçar a posição no capital acionista.

Desta forma, a Greenvolt eleva para seis os mercados onde opera na geração distribuída de energia obtida a partir de fontes renováveis, nomeadamente Portugal, Espanha, Polónia, Alemanha, Grécia e, agora, Itália.

Acresce que a Solarelit passa a designar-se Solarelit powered by Greenvolt. Com mais de 30 anos de atividade no no desenvolvimento, implementação e gestão de projetos fotovoltaicos, no segmento comercial e industrial, esta empresa tem um portefólio de mais de 100 MW em instalações fotovoltaicas.

"Continuaremos o nosso crescimento em Itália com o conhecimento que a Greenvolt nos vai trazer e que contribuirá para aumentar a notoriedade e credibilidade também a nível internacional, reforçando o nosso posicionamento no mercado de energia", afirma Mitia Cugusi, managing partner da Solarelit powered by Greenvolt.

Atualmente, a Greenvolt tem em carteira 150 MW em projetos de autoconsumo de energia solar, dos quais cerca de 30 MW em comunidades de energia renovável. A empresa liderada por Manso Neto é, ainda, promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala, tendo hoje um pipeline de 6,7 GW. A Greenvolt gera também energia a partir de biomassa residual.