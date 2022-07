GreenVolt conclui aumento de capital e procura ascende a 186,8%

Manso Neto, CEO da Greenvolt © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Julho, 2022 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GreenVolt, empresa de energias renováveis, concluiu o seu aumento de capital, no valor de quase 100 milhões de euros, com a procura a ascender a 186,8% da oferta, foi esta terça-feira anunciado.

"A GreenVolt - Energias Renováveis, S.A. concluiu com sucesso o aumento de capital no valor de quase 100 milhões de euros. Numa operação marcada por uma forte procura por parte dos investidores, a empresa obteve o montante total solicitado, verba que irá permitir-lhe realizar mais depressa os investimentos, bem como estar atenta a oportunidades que surjam no desenvolvimento da estratégia de crescimento nas energias renováveis", anunciou, em comunicado, a empresa.

A procura ascendeu a cerca de 186,8% da oferta e, só com os direitos de subscrição, ficam assegurados 97% dos 99,9 milhões de euros que foram solicitados aos investidores.

De acordo com a mesma nota, as ordens de subscrição pelas 540.385 novas ações remanescentes ultrapassaram em 29,6 vezes o total.

"O sucesso desta operação traduz a confiança dos nossos investidores, que soubemos conquistar ao longo deste último ano, com trabalho de excelência de uma equipa de verdadeiros profissionais", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente executivo da GreenVolt, João Manso Neto.

Este responsável disse ainda que a empresa tem agora meios para acelerar os investimentos nos projetos, estando também atenta às oportunidades no setor.

"A GreenVolt levantou o montante pretendido, colocando cada uma das novas ações a um valor de 5,62 euros junto de investidores portugueses (41,95%), mas também britânicos (27,2%), norte-americanos (3,02%) e o remanescente da Europa Continental (27,8%)", lê-se no documento.

Com este aumento de capital, a empresa quer "realizar mais depressa" os investimentos previstos e acelerar o desenvolvimento de novos projetos.

Em 09 de junho, a GreenVolt anunciou um aumento de capital de quase 100 milhões de euros, através da inclusão de 17.792.576 novas ações ordinárias.

Na sessão desta terça-feira da bolsa, as ações da GreenVolt cederam 1,66% para 7,69 euros.