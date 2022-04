Greenvolt conclui em em conjunto com NIC a compra de 35% da alemã MaxSolar

Manso Neto no toque do sino da Euronext, na estreia da Greenvolt em Bolsa © André Luís Alves/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Abril, 2022 • 11:00

A Greenvolt informou que concluiu na quinta-feira conjuntamente com o investidor Nature Infrastructure Capital (NIC) a aquisição de uma participação de 35% na sociedade alemã MaxSolar GmbH.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quinta-feira à noite, a Greenvolt precisa que a participação de 35% na MaxSolar "está reforçada por direitos de intervenção ativa na gestão, tendo ainda o direito de, no futuro, vir a reforçar o seu nível de participação acionista".

"Tal como anunciado no seu comunicado divulgado em 28 de fevereiro de 2022, a conclusão da transação permitirá à Greenvolt, juntamente com a Nature Infrastructure Capital, prosseguir o seu ambicioso projeto de crescimento e internacionalização, sedimentando a sua posição no setor das energias renováveis a nível europeu e contribuindo para a expansão do seu negócio", adianta a Greenvolt no comunicado.