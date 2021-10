Greenvolt conclui primeira fase da entrada no capital da espanhola Perfecta Energia

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Diana Quintela / Global Imagens

A portuguesa Greenvolt concluiu a primeira fase do processo de entrada no capital da empresa espanhola Perfecta Energia, que deverá ficar concluído nas próximas semanas, informa a empresa em comunicado. A Greenvolt vai comprar 42% da Perfecta Energia, e tem a opção de garantir a totalidade do capital da empresa em 2024.

A empresa espanhola, fundada em Madrid, em 2019, "opera no setor das energias renováveis, na venda, instalação e manutenção de painéis de energia solar para autoconsumo de clientes residenciais". Está numa fase de expansão para todo o território espanhol, e faturou, no ano passado, 1,7 milhões de euros. As perspetivas são de crescimento para este ano, tendo o volume de negócios atingido 3,5 milhões de euros no final de agosto,

A Greenvolt pertence ao grupo Altri e é liderada po João Manso Neto. A empresa "opera cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa residual florestal, com cerca de 98 MW de potência instalada, e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana de no Reino Unido, com cerca de 42 MW".

A empresa tem também uma subsidiária, V-Ridum, para desenvolvimento de projetos de energia eólica e solar fotovoltaica, que tem um pipeline de cerca de 3,6 GW, estando presente na Polónia, Grécia, Itália, França, Roménia e Bulgária, entre outros países.