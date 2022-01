Greenvolt concretiza entrada nos Estados Unidos

João Manso Neto, CEO da Greenvolt. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Greenvolt concluiu a aquisição de recursos da Oak Creek Energy Systems, através da subsidiária V-Radium, concretizando assim a entrada da energética portuguesa no mercado norte-americano. A Oak Creek Energy Systems desenvolve há quarenta anos projetos de energia eólica nos EUA e no México.

"Esta operação permitirá à GreenVolt entrar no mercado de promoção e desenvolvimento de projetos de energia renovável nos Estados Unidos, contando com uma equipa muito experiente e com um vasto track record [histórico] no desenvolvimento de projetos de energia naqueles mercados", lê-se num comunicado da Greenvolt.

Para o CEO da Greenvolt, João Manso Neto, os EUA representam uma "enorme oportunidade", pois "além de permitir criar novas avenidas de crescimento para a empresa" há uma equipa "muito experiente" a desenvolver projetos de energias renováveis.

A Greenvolt explica, ainda, que a operação vai dar origem à V-Ridium Oak Creek Renewables, liderada pela atual equipa de gestão da Oak Creek Energy Systems. A nova empresa vai absorver toda a equipa da Oak Creek Energy Systems.

"O objetivo da empresa passa pelo desenvolvimento, construção e operação de projetos de energia renovável, nos Estados Unidos, sozinha ou em parceria com outros operadores", lê-se.