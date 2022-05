GreenVolt cria SEO para investir 170 ME projetos de energia solar em Espanha

Manso Neto, CEO da Greenvolt © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira a criação da SEO, uma parceria com a Green Mind Ventures, para investir 170 milhões de euros em projetos de energia solar em Espanha.

A jointventure entre a GreenVolt e a Green Mind Ventures (GMV) traduz-se na criação da Sustainable Energy One (SEO) e tem como objetivo a promoção, aquisição e desenvolvimento de projetos de energia solar fotovoltaica de pequena e média dimensão, até 10 MW, no mercado espanhol, segundo o comunicado divulgado.

De acordo com a Greenvolt, a gestão da SEO, que investirá 170 milhões de euros nos próximos cinco anos, estará a cargo de Ignacio Madrid e tem como meta a de desenvolver e, posteriormente, vender um total de 250 MW até 2028.

"A aposta na SEO é resultado da sua visão diferenciadora relativamente à geração distribuída de energia, assim como a sua orientação e acesso a projetos de energia solar fotovoltaica, mas também a capacidade de gestão e execução destes projetos já demonstrada em Espanha", disse João Manso Neto, CEO da GreenVolt, citado em comumicado.

A empresa conta com uma equipa com experiência no investimento e desenvolvimento de ativos fotovoltaicos renováveis de mais de 3GW em projetos de grande escala e com mais de cinco mil instalações de geração distribuída e de autoconsumo na Península Ibérica desde 2007.

Os projetos de pequena e média dimensão "oferecem várias vantagens face aos de grande dimensão", assinala a GreenVolt, acrescentando que além do menor impacto ambiental, "permitem uma maior capilaridade, maior flexibilidade na ligação à rede e reduzem significativamente o seu 'time to market', disponibilizando energia obtida a partir de fontes renováveis mais rapidamente ao mercado, contribuindo para acelerar o importante processo de transição energética".

"Estamos alinhados com a visão da GreenVolt para a transição energética e somos complementares. A visão, o talento e a capacidade de execução de João Manso Neto e da sua equipa, a sua vocação internacional e a solidez financeira, fazem da GreenVolt um parceiro perfeito para este veículo de investimento e para iniciativas futuras", refere Ignacio Madrid, managing partner da Green Mind Ventures.