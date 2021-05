Greenvolt de Manso Neto negoceia central inglesa

João Manso Neto © Gerardo Santos / Global Imagens

Dois meses depois de anunciada a entrada de Manso Neto para lidrar a empresa do grupo Altri, a Greenvolt acaba de comunicar à CMVM uma operação em curso capaz de firmar um passo singificativo no processo de consolidação da GreenVolt como player de excelência a nível internacional, no mercado das renováveis.

"A GreenVolt apresentou, em conjunto com um investidor institucional inglês e no âmbito de um processo concorrencial, uma proposta firme para aquisição da Tilbury Green Power, uma central de produção de energia renovável a biomassa, com uma capacidade de produção de 42 MW e que se encontra em pleno funcionamento, localizada no porto de Tilbury, em Essex, na Inglaterra", concretiza a empresa liderada pelo antigo gestor da EDP Renováveis que prescindiu dos 1,68 milhões que tinha a receber da elétrica para não assumir funções noutra companhia, de forma a poder sentar-se na cadeira de CEO da Greenvolt.

De acordo com a empresa, a proposta apresentada foi considerada "preferencial", tendo já sido dado início ao processo de negociação tendente à concretização da aquisição que, a concretizar-se, ficará "sujeita à verificação de um conjunto de condições precedentes habituais em operações desta natureza". Não existem ainda, assim, certezas quanto à conclusão, com sucesso, da operação que a empresa considera que seria estratégica para o crescimento e expansão do seu negócio nos setores das energias renováveis no contexto europeu.

Integrada no Grupo Altri, um dos maiores produtores mundiais de pasta de papel de fibra curta a partir de eucalipto, a Greenvolt - Energias Renováveis SA é líder na produção de energia renovável, tendo iniciado atividade com a agregação de diversos ativos de produção de energia a partir de biomassa, de sobrantes florestais e agroflorestais em dezembro de 2005. Neste momento, opera cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal com cerca de 97 MW de potência instalada.