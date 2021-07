Greenvolt estreia-se em bolsa a 13 de julho

João Manso Neto, CEO da GreenVolt © Diana Quintela/Global Imagens

A Greenvolt marcou para 13 de julho a sua entrada na Euronext Lisboa. A empresa de energias renováveis do grupo Altri acaba de lançar uma Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa), com o preço indicativo das ações fixado entre os 4,25 e os 5 euros. O IPO arrancou esta sexta-feira, 2 de julho, e decorre até dia 8.

A empresa liderada por Manso Neto quer entrar em bolsa através deste aumento de capital, operação que visa obter 130 milhões de euros para financiar o seu plano de crescimento, mas que poderá ascender a 150 milhões se a procura for elevada.

O IPO assenta na venda de até 30.588.235 ações, destinadas a investidores institucionais, a que acresce uma tranche de 56 milhões em espécie, estas para os acionistas da polaca V-Ridium, que entram com ativos na Greenvolt (11.200.000 ações), segundo consta no prospeto enviado esta sexta-feira à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Assumindo que a opção de over-allotment é exercida na totalidade, e que a colocação das novas ações também, o valor da oferta ascenderá a 150 milhões de euros", avança a Greevolt.

Em expansão

A Greenvolt prevê investir, só este ano, 300 milhões de euros, sendo que a operação anunciada esta sexta-feira visa ganhar fôlego para continuar a crescer.

Maior empresa a trabalhar na área de produção de energia a partir de biomassa do país, com uma fatia de 48% do mercado e com um portefólio considerável que gerou em 2020 cerca de 732,6 GWh de energia, a Greenvolt, que está também presente no fotovoltaico e nas eólicas, anunciou há três meses que mandatara a sociedade de advogados Vieira de Almeida e o banco de investimento Lazard para estudar a admissão em bolsa. Agora concretiza essa ambição.

No último ano, a empresa liderada por Manso Neto conseguiu receitas a rondar os 90 milhões, com um EBITDA de 32,8 milhões de euros.