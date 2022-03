Greenvolt faz parceria com Infraventus e ganha portefólio solar em Portugal

Lisboa 24.09.21 - Manso Neto, CEO da Greenvolt. (Paulo Alexandrino/Global Imagens) © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira que acordou uma parceria estratégica com a Infraventus, que promove projetos de energias renováveis em Portugal desde 2008. Fruto do acordo alcançado, a empresa liderada por João Manso Neto passa a deter 50% de um conjunto de projetos solares fotovoltaicos em desenvolvimento pela Infraventus e que totalizam 243 megawatts (MW) de capacidade, "dos quais cerca de 160 MW se encontram em avançado estado de desenvolvimento".

Em comunicado, a energética do grupo Altri explica que esta parceria "acelera a aposta que a GreenVolt tem vindo a fazer a nível europeu - e também em Portugal - no desenvolvimento de projetos de produção de energia elétrica através de fonte solar fotovoltaica".

Para João Manso Neto, CEO da Greenvolt, a posição da empresa sai "reforçada" com a parceria alcançada, acelerando o "crescimento no mercado português com projetos de pequena dimensão, o que reduz significativamente o seu time to market, possibilitando a curto prazo mais 240 MW de energia produzida através de fonte renovável em Portugal".

Os projetos solares da Infraventus, que agora passam a ter também o selo da Greenvolt, estão agrupados em 24 cluster de projetos. O mesmo comunicado adianta que o agrupamento em clusters permite "a geração de energia renovável com um impacto ambiental menor face a outra tipologia de projetos, o que permite a sua conclusão de forma rápida, contribuindo para acelerar o processo de transição energética.

A Infraventus foi criada em 2008 por Afonso Proença, na sequência da alienação de ativos do grupo Enersis. Nos últimos 14 anos, a Infraventus já desenvolveu projetos nos mercados Ibérico, bem como na Austrália, África do Sul, Finlândia e Panamá. Hoje, o foco da empresa é desenvolver projeto solares em Portugal, Finlândia e Panamá.