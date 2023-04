Greenvolt fecha acordo para eólicas offshore com Bluefloat Energy

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Global Imagens

A Greenvolt fechou um acordo com a Bluefloat Energy, especialista na área das eólicas offshore (flutuantes), para projetos em Portugal neste segmento, segundo um comunicado divulgado pelo grupo esta quarta-feira.

Assim, a Greenvolt e a Bluefloat Energy "promotora de referência mundial na geração de energia eólica offshore, fecharam um acordo de parceria em Portugal", destacou a empresa portuguesa, que atua na área eólica e solar fotovoltaica.

Segundo a mesma nota, "a geração de energia eólica offshore é um pilar chave na estratégia de descarbonização da União Europeia (UE) e Portugal tem sido um dos pioneiros na implementação de tecnologia eólica flutuante", acrescentando que existe no país "um enorme potencial para a geração eólica offshore, o que é agora reconhecido pelos responsáveis políticos que procuram desbloquear o potencial desta tecnologia para contribuir para as metas de descarbonização da economia".

Por isso, "a Greenvolt e a Bluefloat decidiram unir esforços para transformar esta visão em realidade", lê-se na mesma nota, que indicou que "esta parceria altamente complementar combina as valências das duas empresas".

Segundo o comunicado, "a Greenvolt traz o expertise [perícia] de desenvolvimento e licenciamento local, bem como o forte reconhecimento da sua marca em Portugal, enquanto a Bluefloat Energy contribui com um vasto conhecimento técnico no eólico flutuante e um conhecimento único nesta tecnologia".

"Através desta parceria com a Bluefloat Energy, uma das empresas de referência no segmento de offshore, com uma experiência profunda na tecnologia flutuante, a Greenvolt mantém o seu posicionamento estratégico, expandindo as suas competências de developer ao segmento do offshore em Portugal", disse João Manso Neto, presidente executivo (CEO) do grupo Greenvolt, citado na mesma nota.

Por sua vez, Carlos Martin, CEO da Bluefloat Energy, afirma que a "entrada no mercado português é uma extensão natural" da sua "estratégia eólica flutuante para o sul da Europa".

A Bluefloat Energy atua no segmento da geração de energia eólica offshore, para "apresentar soluções que permitam acelerar o importante processo de descarbonização" e conta "com um pipeline de cerca de 24 GW [gigawatts]" em projetos eólicos offshore em vários países: Espanha, França, Itália, Escócia, Austrália, Nova Zelândia, Taiwan, Colômbia e Portugal.