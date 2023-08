Greenvolt Next ganha competência de construção de centrais solares com controlo da espanhola Ibérica

Greenvolt ganha competência de construção de centrais solares com controlo da espanhola Ibérica

A Greenvolt Next Portugal, que se dedica ao desenvolvimento e operação de centrais elétricas e fotovoltaicas, vai ganhar competências na construção daquelas infraestruturas com o controlo exclusivo da espanhola Ibérica Renovables.

Esta operação de concentração foi comunicada à Autoridade da Concorrência a 4 de agosto e tornada pública esta quinta-feira.

"A operação de concentração em causa consiste na aquisição pela Greenvolt Next Portugal, Lda. ('Greenvolt Next') do controlo exclusivo da Ibérica Renovables, S.L. ('Ibérica'), através da compra de participações representativas da maioria do respetivo capital social", lê-se no mesmo comunicado.

A Greenvolt Next, que integra o grupo Greenvolt, dedica-se ao desenvolvimento e operação, de forma direta ou indireta, de centrais elétricas, fotovoltaicas e de outros tipos de produção e à execução de projetos relacionados com o setor energético e à produção descentralizada de energia elétrica com recurso a fontes renováveis.

Já a Ibérica é uma empresa de energias renováveis, sediada em Sevilha, ativa na construção de centrais fotovoltaicas, em particular, nas áreas de montagem mecânica e obra elétrica, em regime "chave na mão", tanto em projetos de centrais solares de grande escala (com estrutura fixa e/ou seguidor), como em centrais de autoconsumo (em coberturas, no solo e em parques de estacionamento).

Quaisquer observações sobre esta fusão devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência no prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do aviso, de acordo com a mesma nota.