Greenvolt inicia construção de parques eólicos na Polónia com 50 MW de capacidade

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Tiago Petinga/Lusa

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Agosto, 2021 • 12:17

A GreenVolt anunciou esta terça-feira que vai iniciar a construção de dois parques eólicos na Polónia, com uma capacidade instalada de 50 Megawatts (MW), através da sua subsidiária polaca V-Ridium.

Em comunicado, a empresa de energias renováveis do grupo Altri adianta que os projetos de 15.4 MW de Podlasek e de 34.5 MW de Wólka Dobryńska deverão estar operacionais no final de 2022 e resultam do terceiro leilão efetuado pelas autoridades polacas.

O parque de Podlasek situa-se nas proximidades da vila com o mesmo nome, cerca de 100 quilómetros a sul de Gdansk, enquanto o parque de Wólka Dobryńska se localiza a cerca de 18 quilómetros de Biala Podlaska, no oeste do país.

A Vestas foi a empresa escolhida como fornecedora das turbinas que equiparão ambos os parques e assegurará, ainda, a respetiva manutenção por um período de 30 anos.

A Greenvolt - Energias Renováveis S.A. diz ter atualmente em "pipeline" cerca de 2.8 GW de projetos de produção de energia renovável a partir de sol e vento na Polónia, Roménia e Grécia.

A empresa iniciou a sua atividade com a agregação de diversos ativos de produção de energia a partir de biomassa, de sobrantes florestais e agroflorestais em dezembro de 2005, atuando atualmente em Portugal cinco centrais de produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal, com cerca de 978 MW de potência instalada, e uma central de produção de energia elétrica através de biomassa residual urbana de no Reino Unido, com cerca de 42 MW.