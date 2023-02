Greenvolt instala painéis fotovoltaicos no polo da Teixeira Duarte no Montijo

João Manso Neto, CEO Greenvolt. © Gerardo Santos / Global Imagens

A Greenvolt Next Portugal anunciou hoje ter chegado a acordo com a Teixeira Duarte para implementar uma Unidade de Produção para Autoconsumo (UPAC) no Polo Operacional da construtora portuguesa no Montijo.

"Recorrendo à Greenvolt Next Invest, as instalações vão contar, sem investimento inicial, com 2.155 módulos solares fotovoltaicos que permitirão reduzir a fatura energética da Teixeira Duarte em 62% e, ao mesmo tempo, ajudar a acelerar a sua descarbonização ao passar a dispor de energia de origem 100% renovável", avança em comunicado.

Segundo detalha, a UPAC do Pólo Operacional da Teixeira Duarte será capaz de gerar 1.716 MWh (Megawatt/hora) por ano de energia obtida a partir da irradiação solar, o que permitirá à construtora evitar a emissão de 823 toneladas de dióxido de carbono todos os anos.