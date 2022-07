Greenvolt investe 30 milhões em 90 mil painéis solares em Tábua

© Greenvolt

A Greenvolt investiu 30 milhões de euros (ME) na compra, instalação e ligação de cerca de 90 mil painéis solares na freguesia de São João da Boavista, em Tábua, revelou à agência Lusa o diretor executivo da empresa, Carlos Coelho.

"São cerca de 90 mil painéis [solares] e estamos a falar de um valor aproximado de 30 milhões de euros", referiu.

A obra, que está em construção na freguesia de São João da Boavista, em Tábua, no distrito de Coimbra, vai estar concluída no último trimestre do ano.

Trata-se de uma central de painéis solares que estão instalados numa área de aproximadamente 90 hectares, com uma potência instalada de 48 megawatt.

"Podemos estimar que irá fornecer energia limpa, energia verde, a mais de 20 mil habitações", sublinhou.

A Greenvolt, que é uma empresa ligada às energias renováveis, com ativos em vários países da Europa, vai produzir a energia em Tábua e depois vai "injetar na rede [elétrica nacional]" para ser vendida "a preço de mercado".

"É uma obra que vai contribuir para a descarbonização do país", frisou o diretor executivo da Greenvolt.

A Greenvolt atua no setor da biomassa, na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos e na distribuição de geração de energia renovável.