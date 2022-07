GreenVolt lança fundo de 50 milhões de euros para acelerar a transição energética em Espanha

O CEO da GreenVolt, Manso Neto © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A GreenVolt anunciou esta quarta-feira que, através da Perfecta Energía, lançou um fundo que irá permitir acelerar o autoconsumo a partir de painéis solares fotovoltaicos no mercado residencial espanhol.

Criado para "fomentar a transição energética", o novo fundo da Greenvolt "permitirá dispensar os consumidores do investimento inicial, a principal barreira à adoção desta forma de geração de energia limpa e barata", explica a energética em comunicado.

Em Espanha, a Comisión Nacional del Mercado de Valores já aprovou a criação do fundo da Perfecta Energía e da Q-Impact, através da sua subsidiária Perfecta Consumer Finance. Segundo a Greenvolt, "este instrumento contará com uma linha de crédito disponibilizada pelo Barclays Bank no com um valor inicial de 50 milhões de euros, expansível até 100 milhões", sendo que o valor máximo do fundo poderá chegar aos 133,5 milhões.

Para muitos consumidores doméstiscos, o esforço financeiro inicial constitui "um grande entrave à adoção desta nova forma de geração de energia limpa e barata". Contudo, garante a energética, "a redução na fatura energética será sempre superior ao custo do financiamento obtido através deste fundo", permitindo "gerar poupanças para os clientes residenciais desde o primeiro dia".

A Perfecta Energía, detida em 42,19% pelo grupo GreenVolt, é especialista em soluções de autoconsumo. Através da Perfecta Consumer Finance, a empresa diz já ter investido mais de dez milhões de euros em instalações de painéis solares em mais de 1500 lares espanhóis. As soluções de autoconsumo da companhia estendem-se ainda ao mercado empresarial, através da Perfecta Industrial.