Greenvolt liga à rede elétrica primeira central solar de grande dimensão

Central Solar da Greenvolt no concelho de Tábua

O grupo Greenvolt concluiu a ligação do primeiro parque solar de grandes dimensões à rede elétrica nacional, segundo um comunicado divulgado esta terça-feira. Localizado no concelho de Tábua, distrito de Coimbra, o projeto representa um investimento de cerca de 40 milhões de euros, que permitirá suprir as necessidades energéticas de cerca de 60 mil famílias anualmente.

A Central Solar de Tábua, que é composta por cerca de 90 mil painéis solares que ocupam uma área de aproximadamente 90 hectares, criou mais de 100 postos de trabalho diretos e indiretos na região, segundo a nota enviada aos órgãos de comunicação social.

O parque tem uma capacidade instalada de 48 MWp que lhe permite gerar anualmente até 60 GWh de energia renovável, obtida a partir da irradiação solar. A energia verde obtida pelos painéis solares fotovoltaicos de silício policristalino está a ser injetada na rede elétrica nacional através de uma linha de distribuição a uma tensão de 60 kV ligada à subestação de Tábua, podendo abastecer cerca de 60 mil famílias.

"Este parque demonstra a capacidade de entrega do grupo Greenvolt, reforçando para mais de 200 MW a capacidade já em produção nos vários mercados em que estamos presentes. E há ainda muito mais capacidade em pipeline", afirma o CEO da Greenvolt, João Manso Neto.

Além da geração de energia a partir de biomassa residual, a Greenvolt é líder na promoção de projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala (Utility Scale) em vários mercados europeus e no americano, sendo um player de referência na geração distribuída de energia renovável, refere a empresa em comunicado, dando conta que "já desenvolveu 217 MW em projetos Utility Scale até à fase de operação, a que se somam 62 MW em Ready to Build (RtB) e 460 MW já em construção".

"O pipeline de projetos de larga escala do grupo ascende a 11,6 GW, sendo que a sua capacidade ponderada por probabilidades de sucesso ascende a 6,9 GW num total de 13 geografias. Até ao final de 2023 estarão prontos a construir, em construção ou operação cerca de 2,9 GW", segundo o mesmo comunicado.