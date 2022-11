Greenvolt mais que triplica lucros: quase 17 milhões em nove meses

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Global Imagens

É o resultado da "estratégia de rotação de ativos", garante a Greenvolt, ao apresentar um crescimento de 241% nos lucros atribuíveis à empresa, atingindo os 16,8 milhões de euros, sobretudo graças aos segmentos de biomassa e utility scale.

Nos mesmos nove meses, a energética liderada por João Manso Neto soma receitas de 195,2 milhões de euros (+134%) e um EBITDA que mais que duplica o do homólogo, para uns expressivos 74,8 milhões, de acordo com comunicado à CMVM.

"Os resultados dos primeiros nove meses deste ano confirmam a credibilidade e capacidade da Greenvolt de realizar os objetivos a que se propôs no seu plano de negócios aquando do IPO, e que mais tarde reforçou com o aumento de capital em julho de 2022", reage o CEO, recordando o compromisso estabelecido para com os acionistas de "excelência na gestão operacional das centrais de biomassa residual", mas também realizando "a primeira operação de rotação de ativos no segmento de Utility Scale, que gerou uma contribuição significativa para os resultados do terceiro trimestre de 2022". Esta operação, revela a firma de renováveis, gerou, no terceiro trimestre, uma receita de 13,8 milhões de euros.

Veja aqui o relatório da Greenvolt

Em pipeline, a Greenvolt tem ainda projetos de desenvolvimento de energia solar fotovoltaica e eólica que representam 6,7 GW, em 11 geografias, com 2,9 GW em fase avançada até ao final de 2023, de acordo com as contas da companhia, que já alcançou os 145 MWp de projetos adjudicados em Portugal e Espanha em geração distribuída (solução para reduzir a fatura energética).

"Para além da persecução criteriosa do nosso plano de negócios, estamos obviamente atentos ao contexto de mercado e de forma a garantir estes objetivos temos vindo a reforçar a robustez do nosso balanço, nomeadamente através do recente aumento de capital e emissão obrigacionista, construindo assim uma posição sólida de liquidez para as necessidades futuras, tendo neste momento mais de 700 milhões de euros disponíveis em caixa e linhas de crédito por utilizar", acrescenta o CEO, João Manso Neto.

O reforço de capital de 100 milhões de euros, realizado em julho, foi seguido da emissão de um empréstimo obrigacionista junto de investidores de retalho no valor de 150 milhões de euros já no quarto trimestre.

Principais indicadores financeiros e operacionais dos primeiros nove meses de 2022

© Greenvolt

Principais indicadores operacionais dos primeiros nove meses de 2022 - Utility Scale