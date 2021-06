Greenvolt não vai pagar dividendos até 2025 devido a "oportunidades de crescimento"

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Diana Quintela / Global Imagens

A Greenvolt, empresa de energias renováveis do grupo Altri, anunciou hoje que não vai pagar dividendos aos acionistas até 2025, "devido a oportunidades de crescimento", de acordo com o seu plano estratégico para os próximos cinco anos.

Segundo a apresentação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) do "capital markets day", que decorreu esta manhã, a empresa liderada pelo ex-presidente executivo (CEO) da EDP Renováveis, João Manso Neto, não tem previsto o pagamento de dividendos aos acionistas "no horizonte do plano de negócios devido a oportunidades de crescimento".

A empresa anunciou a sua estratégia de crescimento, que prevê um aumento médio anual dos lucros e dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, na sigla inglesa) de 40% até 2025.

Para tal, a líder em biomassa pretende investir 300 milhões de euros este ano e entre 1.500 e 1.800 milhões até 2025, no desenvolvimento de projetos de energias renováveis, incluindo eólica e solar, no total de 3,6 gigawatts.

A Greenvolt, juntamente com fundos geridos pelo Equitix Group, anunciou hoje o acordo para a aquisição por 246,5 milhões de libras (286,4 milhões de euros) da Tilbury Green Power, uma central de produção de energia renovável a biomassa em Inglaterra.

Num comunicado enviado à CMVM, a Altri informou que "a titularidade das ações representativas da Tilbury Green Power Holdings Limited (TGPH) ficará parqueada numa sociedade de direito inglês, detida na proporção de 51% pela Greenvolt e 49% pelos fundos geridos pela Equitix".

No final de maio, a Greenvolt estabeleceu também um acordo com a Track Profit Energy, perspetivando a compra de 70% do capital social da Profit Energy.

Também no início de maio, a Altri e a sua participada Greenvolt anunciaram ter chegado a acordo com a V-R Europe para uma operação que pode chegar aos 70 milhões de euros e que deverá envolver um aumento de capital.

A Altri está a estudar a admissão à bolsa da Greenvolt, segundo um comunicado enviado ao mercado, em março.

Na mesma altura, foi anunciado que a Greenvolt teria como CEO João Manso Neto, que, desta forma, desistiu do acordo com a EDP, que previa o pagamento de 560 mil euros por ano até 2023, num total de cerca de 1,7 milhões de euros, para impedir que fosse trabalhar para a concorrência, depois da saída do grupo.