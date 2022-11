Greenvolt Next expande-se para Espanha para alcançar 340 MW em projetos na indústria

Manso Neto, CEO da Greenvolt. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

A Greenvolt anunciou o lançamento da Greenvolt Next Espanha, que pretende "liderar a transição energética das empresas espanholas" e alcançar os 340 megawatts em projetos solares fotovoltaicos para autoconsumo até 2030.

"Numa altura em que se assiste a uma escalda dos preços da energia, com os valores cobrados às empresas a mais do que duplicarem (aumento de 134% entre janeiro de 2021 e setembro de 2022), chegando a mais de 500 euros/MWh em agosto, é cada vez mais evidente a importância das energias renováveis", refere a Greenvolt em comunicado hoje divulgado.

Citado no documento, o presidente executivo da Greenvolt Next Espanha, Remígio Abad, afirmou na apresentação da empresa ao mercado espanhol que se observa "um forte incremento na geração de energia a partir de fontes renováveis", mas que a energia solar fotovoltaica foi responsável por "apenas 8,3% do total da Península Ibérica em 2021".

De acordo com o responsável, o potencial de autoconsumo fotovoltaico em Espanha estima-se em cerca de 22 gigawatts em 2030 e a indústria deve ter "um importante papel neste crescimento", aumentando 17 GW até ao final da década.

Até 2030, a Greenvolt Next ambiciona alcançar uma quota de 2% neste mercado, com 340 MW em projetos solares industriais em Espanha.