GreenVolt recebe rating de BBB

A GreenVolt recebeu o seu primeiro rating, de BBB-, com Outlook Estável, atribuído pela EthiFinance. O anúncio foi feito, em comunicado, pela empresa de energias renováveis, que adiantou que esta classificação coloca a dívida em "investment grade".

Este é "reflexo da confiança na estratégia delineada para o segmento das energias renováveis, o moderado nível de endividamento necessário para implementar essa mesma estratégia e a solidez da estrutura acionista", louva a GreenVolt.

O CEO da empresa congratula-se com a decisão da agência de notação financeira europeia. "Este rating, que nos coloca como um investimento de qualidade para os investidores no mercado de dívida, é extremamente importante para a GreenVolt", declara João Manso Neto. "Não só reconhece o trabalho já feito, como revela confiança na estratégia definida para o crescimento da empresa. E vem ajudar a concretizá-lo, abrindo-nos as portas para realizarmos novas emissões de dívida no futuro".

Os analistas Carlos Sanjuán Martin e Guillermo Cruz Martínez, da EthiFinance, garantem que este é um "momento importante aquele em que a empresa se encontra, com significativos investimentos na aquisição de ativos".

E foi, de acordo a GreenVolt, o compromisso dos acionistas de referência aquando do aumento de capital de 100 milhões de euros, em conjunto com a avaliação da financeira, que levou a agência a atribuir uma classificação de "investment grade". Um rating que vem permitir abrir portas a novas emissões de dívida que possam contribuir para a implementação da estratégia de crescimento delineada, que acelerou nos últimos meses perante o surgimento de novas oportunidades potenciadas pelo REPowerEU, anunciado pela Comissão Europeia, diz a GreenVolt.