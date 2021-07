Greenvolt registou aumento de capital para 247,6 milhões de euros

João Manso Neto, CEO da Greenvolt © Diana Quintela / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Julho, 2021 • 16:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira ter registado o aumento do seu capital social de 70 milhões de euros para 247.599.998,75 euros, com a emissão de 41.788.235 novas ações ao preço de subscrição de 4,25 euros.

"Nos termos e para os efeitos legais aplicáveis, torna-se público que o aumento de capital acima referido [de 70.000.000 euros para 247.599.998,75 euros], compreendendo a emissão de 41.788.235 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal, ao preço de subscrição unitário de 4,25 Euros ("Novas Ações") (...) foi registado, na presente data, junto da Conservatória do Registo Comercial", refere a Greenvolt num comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A mesma informação indica que o aumento de capital global, de 177.599.998,75 euros, corresponde "à subscrição de 30.588.235 Novas Ações por investidores profissionais (montante de aumento de 129.999.998,75 euros)" e "a 11.200.000 novas ações por subscrição da sociedade V-Ridium Europe Sp. z.o.o (montante de aumento de 47.600.000 euros), passando o capital social a estar representado por 116.788.235 ações ordinárias, escriturais e nominativas, sem valor nominal".

"Mais se clarifica que o valor do aumento do capital indicado no comunicado publicado no dia 13 de julho 2021 (255.999.998,75 euros) incluía o prémio de emissão (ágio) relativo às 11.200.000 novas ações por subscrição da sociedade V-Ridium Europe Sp. z.o.o, prémio de emissão esse que ascende a 8.400.000 euros", é ainda referido.

O comunicado enviado hoje ao mercado pela subsidiária da Altri para o setor das energias renováveis, adianta que a emissão das novas ações será efetuada na sequência do referido registo do aumento de capital na competente Conservatória do Registo Comercial.

"As Novas Ações serão fungíveis com as demais ações do Emitente e conferirão aos seus titulares, a partir da data da respetiva emissão, os mesmos direitos que as ações existentes antes da oferta", prevendo-se que a "totalidade das ações representativas do capital social e correspondentes direitos de voto da Emitente" sejam admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, partir de quinta-feira, dia 15 de julho.