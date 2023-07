Greenvolt vende dois parques eólicos e solares na Polónia por 107 milhões de euros

A Greenvolt alienou dois ativos na Polónia por um valor global de 107 milhões de euros, foi esta segunda-feira anunciado pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Num comunicado enviado à redação, a energética refere que a Greenvolt Power, "especializada em projetos eólicos e solares fotovoltaicos de larga escala", chegou a acordo com a Energa Wytwarzanie para a venda dos parques de Sompolno (a cerca de 200 km de Varsóvia) e Opalenica (a cerca de 350 km da capital polaca).

Os dois parques acumulam uma capacidade instalada de 58,6 megawatt (MW), o que permite gerar 111 gigawatt (GWh). A alienação de ambos "está alinhada com a rotação de ativos definida no plano estratégico". O grupo Greenvolt pretende vender, pelo menos, 200 MW até ao final do ano.

A Energa é uma das maiores energéticas da Polónia, controlando mais de 45 barragens hidroelétricas, seis parques eólicos e seis parques solares.

A transação será concluída assim que seja alcançado o Commercial Operation Date (COD) do primeiro parque, neste caso o de Sompolno que deverá chegar a COD em dezembro de 2023, enquanto o parque de Opalenica entrará em exploração em junho de 2024.

"O projeto de Sompolno destaca-se por apresentar uma solução híbrida pioneira na Polónia, com uma capacidade instalada de 26 MW eólicos e 10 MW solares, permitindo a injeção na rede de energia eólica e solar que se complementam para entregar ainda mais energia com a máxima eficiência", lê-se.

Segundo o CEO do grupo Greenvolt, João Manso Neto, "estes dois projetos, agora em fase final de construção, são um excelente exemplo da capacidade do grupo Greenvolt em desenvolver projetos de energias renováveis de elevada qualidade, com soluções inovadoras que maximizam a capacidade de produção, o que é valorizado pelos compradores, neste caso, a Energa", refere João Manso Neto.

A Polónia é um dos principais mercados para a Greenvolt. Atualmente, do pipeline de 6,9 GW, 2,9 GW estão em estado avançado de desenvolvimento até ao final do ano, sendo que a 3,4 GW são na Polónia.