GreenWood compra mais de 84 mil ações dos CTT por 235 mil euros

A GreenWood Investors comprou, entre quarta e sexta-feira, mais de 84 mil ações dos CTT por 235 mil euros, foi hoje comunicado ao mercado.

“Os CTT informaram que receberam no dia 21 de agosto de 2020 de GreenWood Investors, LCC, entidade estreitamente relacionada com Steven Ducan Wood, administrador não executivo dos CTT, uma comunicação de transações de dirigente realizada nos dias 19, 20 e 21 de agosto”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação remetida ao mercado, na passada quarta-feira, a GreenWood comprou 37.039 ações dos Correios por 104.455,77 euros.

Por sua vez, na quinta-feira adquiriu mais 39 mil títulos por 108.301,35 euros.

Já na sexta-feira comprou oito mil ações por 22.435 euros.

No total, a GreenWood adquiriu 84.039 ações por 235.192,12 euros.

A GreenWood Investors, da qual Steven Wood é ‘managing member’, exerce os direitos de voto em nome do GreenWood Builders Fund, a cadeia de empresas que inclui também a GreenWood Performance Investores.

Segundo a estrutura acionista dos CTT, disponível no ‘site’ da empresa e atualizada hoje, o GreenWood Builders Fund detém 6,32% do capital social dos Correios.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações dos CTT cederam 0,89% para 2,80 euros.