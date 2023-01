Greve cancelada. Tripulantes e TAP chegam a acordo

© Sara Matos / Global Imagens

O braço de ferro chegou ao fim. Os tripulantes de cabine da TAP viabilizaram, esta segunda-feira, 23, a proposta da transportadora aérea para um novo acordo de empresa (AE), deixando cair por terra a greve de sete dias que iria iniciar na próxima quarta-feira.

A nova proposta apresentada pela TAP foi aprovada com 654 votos a favor, 301 votos contra e 20 abstenções, adiantou ao Dinheiro Vivo fonte do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

O presidente da estrutura sindical, Ricardo Penarroias, refere que o aperto de mãos foi possível porque houve "cedências de ambas as partes". A TAP manteve a mesma posição relativamente aos dois pontos que originaram o chumbo do AE na semana passada, mas o dirigente sindical aponta diferenças face à última proposta.

"O documento foi redigido de uma forma mais clara. A proposta foi melhorada, mas não vamos abdicar destes pontos no novo acordo de empresa", disse aos jornalistas à saída da AG.

O reconhecimento dos níveis de entrada e respetivos pagamentos e a adição de um chefe de cabine nos aviões de longa distância são as duas reivindicações do SNPVAC que não têm a aprovação da transportadora aérea e que estiveram na base do chumbo do novo AE, por larga maioria, na última AG.

Ricardo Penarroias assume que o acordo aprovado hoje "não é perfeito" mas que vai "ao encontro das reivindicações dos tripulantes" e alerta que a redação do AE terá de ser feita "sem zonas cinzentas".

Os associados do SNPVAC aprovaram o documento apresentado pela TAP, numa assembleia geral de emergência, que arrancou às 11h30. O encontro, que foi marcado na tarde deste domingo, acontece depois de a TAP e o SNPVAC terem estado em negociações no final da semana passada, após o chumbo dos tripulantes da proposta para um novo AE.

Os trabalhadores tinham deixado a última assembleia geral em aberto mostrando-se disponíveis, na altura, para marcar uma nova reunião de associados caso a TAP apresentasse uma nova proposta.

A empresa liderada Christine Ourmières-Widener arrancou com uma nova ronda negocial com a estrutura sindical na passada quinta-feira. No mesmo dia, a companhia deu também conta dos elevados prejuízos que esta greve, marcada para os dias entre 25 e 31 de janeiro, poderia causar: uma perda de 68 milhões de euros, 1316 voos cancelados e 156 mil passageiros afetados.

O SNPVAC entregou à TAP, no passado dia 10 de janeiro, um pré-aviso de greve para sete dias de paralisação. A avançar, esta seria a segunda vez que os tripulantes iriam parar. No mês de dezembro realizaram dois dias de greve que custaram à companhia oito milhões de euros e levaram ao cancelamento de 360 voos

Depois de três meses de costas voltas, as duas partes chegaram finalmente a um entendimento, abrindo a porta ao regresso da paz social na companhia de bandeira.

Na semana passada a TAP anunciou também "um conjunto de novas medidas, que passam pelo investimento em 48 milhões de euros de remuneração aos trabalhadores para alívio dos cortes salariais efetuados", com base nos resultados históricos que diz ter arrecadado em 2022.

"Estamos neste momento a trabalhar em soluções que nos permitam recompensar os trabalhadores por todos os esforços desenvolvidos e que permitam também mitigar o impacto da subida da inflação e que oportunamente serão partilhadas em primeira mão com os representantes dos trabalhadores", referiu a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, numa nota enviada aos trabalhadores.

Esta medida foi, contudo, colocada em causa pela empresa, que admitiu recuar caso a greve de tripulantes avançasse. O presidente do SNPVAC refere que este aviso da TAP foi uma "chantagem" para colocar "os trabalhadores [da TAP] contra os tripulantes".

Notícia atualizada às 16h54