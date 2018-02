Greve CTT. Adesão à greve nos 16%. Sindicatos falam entre 70% a 90%

A adesão à greve nacional dos CTT convocado pelos sindicatos para esta sexta-feira teve uma adesão de 16%, segundo os dados do operador postal. Os Sindicatos falam de níveis de adesão que vão até aos 90%. É a terceira greve no espaço de dois meses no operador postal.

“Os CTT informam que, tendo procedido ao registo no sistema de processamento de ordenados dos trabalhadores aderentes à greve, apurou uma taxa efetiva de adesão de 16% no conjunto das empresas CTT em que a greve foi convocada. Estes são dados objetivos, não opinião mas sim medição”, informa a empresa em comunicado enviado às redações.

“A distribuição postal continua, portanto, a ser prestada durante o dia de hoje, não tendo esta paralisação cumprido o seu objetivo de interromper o serviço aos clientes”, diz a empresa, assegurando que “a rede de atendimento dos CTT mantém-se em funcionamento a 100%, com todas as cerca de 2300 lojas CTT e postos de correio existentes abertos de Norte a Sul do País e Ilhas”.

“Os CTT atribuem a fraca adesão a esta greve ao facto de a mesma não estar relacionada com as relações laborais, mas com uma motivação de natureza ideológica e, portanto, exterior ao funcionamento regular da empresa”, justificam.

António Pedro Silva, administrador dos CTT com a área operacional, classificou recentemente em entrevista ao JN/Dinheiro Vivo, a greve nos CTT como tendo “uma agenda política”, recordando que entre as motivações à greve os sindicatos pedem o regresso da empresa à esfera pública.

Os números divulgados pelos Sindicatos dão outra dimensão à greve de hoje, seguida de uma manifestação pedindo o fim do fecho de lojas e dos despedimentos, além da renacionalização do operador postal.

Um objetivo do projeto do PCP, chumbado na quinta-feira pelo Parlamento.

Eduardo Rita, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), adiantou que os centros de tratamento postal em Lisboa estavam hoje de manhã com uma adesão à greve na ordem dos 73%, em Sintra 75%, no Cacém 85%, Queluz 63% e em Belém (Lisboa) 85%. Com adesão total Eduardo Rita apontou os centros de Sobral de Monte Agraço, Cadaval, Arruda dos Vinhos e Moimenta da Beira.

Os CTT preveem que, com esta fraca adesão, que confirma as expectativas da empresa, a maioria da população não deverá sentir qualquer efeito da greve.

A greve de 24 horas estende-se a todas as estações e espaços dos CTT do país e as ações são organizadas pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Media (SINDETELCO), pelo Sindicato Independente dos Correios de Portugal (SINCOR), pelo Sindicato Nacional Dos Trabalhadores Das Telecomunicações e Audiovisual (SINTAAV) e pela Comissão de Trabalhadores.

Apesar de apontar níveis de adesão à greve de menos de 20%, os CTT admitem “realizar uma distribuição extraordinária de correio amanhã, sábado, 24 de fevereiro”. “A necessidade da mesma não está, todavia, para já, confirmada”, ressalvam.