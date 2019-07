Greve dos motoristas: AHRESP antecipa “danos irreparáveis” para o turismo

A greve dos motoristas de pesados, marcada para 12 de agosto, poderá causar “danos irreparáveis” ao turismo e à economia. O aviso foi deixado pela AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares, através de uma nota de imprensa deixada esta sexta-feira.

“Perante a nova ameaça, a AHRESP vem uma vez mais chamar à atenção para os prejuízos que uma greve dos motoristas de materiais perigosos irá provocar, ao comprometer o abastecimento regular de combustível. Uma nova greve irá causar danos irreparáveis à nossa economia no seu todo, e ao nosso turismo em particular, especialmente numa altura em que a maior parte dos portugueses e turistas estrangeiros se deslocam para os seus destinos de férias, receando nós que muitas reservas não se venham a verificar e muitas viagens fiquem por concretizar”, avisa a associação liderada por Mário Ferreira Gonçalves.

A AHRESP alerta também que esta paralisação pode “impedir o abastecimento de matérias-primas, como produtos alimentares e que são indispensáveis para se confecionarem refeições que são fornecidas em empresas e instituições, mas sobretudo em locais sensíveis, como é o caso dos lares, das prisões e dos hospitais”.

A associação apela também ao “bom senso” de todas as partes envolvidas para que se chegue a um entendimento e lembra que “não obstante as razões, que possam, ou não, assistir a quem declara esta greve, o interesse nacional deverá sempre prevalecer”

O comunicado termina com uma mensagem ao Governo: “caberá ao Estado garantir que recorrerá a todos os meios ao seu alcance para minimizar os impactos negativos que esta ação possa provocar”.

A greve dos motoristas de pesados está marcada para 12 de agosto por tempo indeterminado e foi convocada pelo sindicato das matérias perigosas (SNMMP) e o sindicato independente dos motoristas de mercadorias. Estes sindicatos não chegaram a acordo com a ANTRAM, a associação que representa as empresas de pesados para a definição de serviços mínimos. Essa decisão está do lado do Governo.