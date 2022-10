Greve dos trabalhadores da empresa de estacionamento de Almada com 85% de adesão

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Outubro, 2022 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

A greve dos trabalhadores da WeMob, empresa que gere o estacionamento em Almada, no distrito de Setúbal, teve uma adesão na ordem dos 85% nos dois primeiros dias, segundo dados sindicais.

Os trabalhadores da empresa municipal de regulação de estacionamento e mobilidade de Almada (WeMob) iniciaram na segunda-feira uma greve que se prolonga até sexta-feira, uma ação convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).

Durante duas horas por dia, entre as 10h00 e as 12h00, os funcionários concentram-se junto ao edifício dos Paços do Concelho em Almada, no Largo Luís de Camões, para mostrar o seu descontentamento.

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, em 2023, de 100 euros, no sentido "de repor o poder de compra perdido com o contexto atual de subida de inflação, mas também da perda de poder de compra de 13 anos a rondar os 12%".

O dirigente do STAL Pedro Rebelo, explicou à agência Lusa que os trabalhadores reivindicam negociação das carreiras profissionais, referindo que não existe perspetiva de evolução de carreira e que há trabalhadores com 15 anos de serviço que ganham o mesmo que aqueles que acabaram de entrar.

Segundo o dirigente sindical, 43% dos trabalhadores recebem o salário mínimo.

Concentrados nos Paços do Concelho, os trabalhadores reivindicaram o diálogo, afirmando a sua disponibilidade para o encetar de negociações, acrescentou.

De acordo com dados da empresa de janeiro deste ano, a WeMob tem atualmente um total de 98 trabalhadores.