Greve: easyJet garante que aumentos de 15 mil euros são "impraticáveis" 

José Lopes, diretor-geral da easyJet em Portugal.

O entendimento entre a easyJet e os trabalhadores parece estar ainda longe de acontecer e nem a terceira greve na companhia este ano, no país, ajuda a colocar um ponto final no braço de ferro.

Os tripulantes de cabine da low cost britânica, liderada em Portugal por José Lopes, iniciaram esta sexta-feira, 21, o primeiro de cinco dias de greve. Esta é a terceira paralisação convocada pelos trabalhadores como forma de protesto pela falta de entendimento nas negociações sobre o novo acordo de empresa (AE) e os aumentos salariais.

A companhia de baixo-custo diz ter apresentado uma proposta para elevar o salário bruto anual dos chefes de cabine de 34 mil euros para 40 mil euros, uma subida de 18%. A easyJet considera que esta é uma oferta "justa" que estabelece "o equilíbrio certo entre a recompensa e o reconhecimento" e assegura que não está disponível para ir mais além.

"As exigências do SNPVAC são impraticáveis, com aumentos propostos que não demonstram qualquer sentido da realidade, com exigências de aumentos de 44%", critica em comunicado. Contas feitas, os trabalhadores propõem um aumento de cerca de 15 mil euros anuais, mais do dobro proposto pela companhia.

A easyJet acredita que o salário da tripulação "é competitivo e significativamente superior ao salário médio nacional português" e destaca que " implementou recentemente um pagamento extra, sem impacto fiscal para os colaboradores (tudo pago pela empresa), sob a forma de um vale de férias easyJet a ser utilizado pelos colaboradores que pode ir até 1200 euros".

A easyJet lamentou ainda mais uma greve. "Estamos extremamente desapontados com o facto de o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) estar a planear novas ações de greve, apesar da nossa vontade de prosseguir um diálogo construtivo com o objetivo de chegar a um acordo sustentável.​​​​​​", refere a transportadora.

Tripulantes reivindicam aumentos salariais

Já o SNPVAC acusa a easyJet de apresentar uma "proposta desfasada da realidade social e económica vivida na empresa e no país" e reivindica condições para os trabalhadores portugueses idênticas às aplicadas nas bases de outros países onde a companhia de baixo-custo opera.

"Não é justo que um tripulante em Portugal ganhe menos 67% do que um tripulante em França ou na Alemanha. Não é o nível de vida de Portugal comparado com França que justifica esse diferencial. Estamos a falar de uma das bases mais rentáveis, rede essa que teve lucro no primeiro trimestre de 228 milhões. Os lucros têm de acompanhar as condições dos trabalhadores", criticou esta sexta-feira o presidente do SNPVAC, Ricardo Penarroias.

O dirigente sindical assume que as últimas propostas de AE da companhia apresenta "algumas melhorias" mas estão ainda "muito abaixo da realidade do país". "Este parece um jogo de paciência. Esperemos que a empresa perceba que as reivindicações são justas", reiterou.

A easyJet cancelou mais de 300 voos previstos para os cinco dias de paralisação. A companhia justifica que se tratou de uma medida preventiva para minorar constrangimentos aos passageiros.

"Esses voos foram retirados do nosso programa há semanas, a fim de possibilitar que os clientes ajustassem os seus planos de viagem e evitassem ficar retidos devido à greve", justifica.