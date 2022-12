Greve na CP e IP suprime 728 comboios até às 18 horas

© MÁRIO CRUZ/LUSA

A greve convocada pelos trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) suprimiu 728 comboios entre as 00 horas e as 18 horas desta sexta-feira, tendo circulado 241 comboios, segundo fonte oficial da operadora.

Assim, revelou a CP, até às 18 horas desta sexta-feira foram cumpridos os serviços mínimos, circulando 241 comboios, sendo que "o total programado até às 18 horas era de 969", ou seja, "não se realizaram 728".

Uma plataforma de vários sindicatos que representam os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal e da Infraestruturas de Portugal (IP) convocou uma greve para os dias 23 e 26 de dezembro, exigindo um prémio financeiro, entre outras reivindicações.

"No exercício do dever indeclinável que lhes assiste na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores que representam, vem a plataforma de sindicatos ASCEF, ASSIFECO, SINFB, SINFA, FENTCOP, SINDEFER, STF e SIOFA" com representatividade na CP e na IP - Infraestruturas de Portugal e suas participadas "comunicar que em devido tempo entregaram um aviso prévio de greve".

Esta paralisação, com uma duração de 24 horas esta sexta-feira e no dia 26 deste mês, prevê ainda uma "greve ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, desde as 00 horas de 23 de dezembro às 24 horas de 2 de janeiro de 2023".

Os sindicatos exigem a "atribuição de um prémio financeiro que compense a perda do poder de compra verificado no ano 2022", a "atualização do subsídio de alimentação" e o "fim da discriminação entre trabalhadores", lê-se na mesma nota.

As estruturas sindicais revelaram ainda que "foi acordado nas reuniões efetuadas na DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho], com as empresas CP e IP a realização de 25% dos comboios a efetuar nos dias 23 e 26 de dezembro e para os feriados de dia 25 de dezembro e 01 de janeiro de 2023".

Esta plataforma inclui a ASCEF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária, a ASSIFECO - Associação Sindical Independente, o FENTCOP - Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, o SINDEFER - Sindicato Nacional Democrático da Ferrovia, o SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários de Infraestruturas e Afins, o SINFB - Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, o SIOFA - Sindicato Independente dos Operacionais e Afins e o STF - Sindicato dos Transportes Ferroviários.

Os trabalhadores da CP e IP realizaram uma greve no passado dia 30 de novembro, que levou ao cancelamento de centenas de comboios.