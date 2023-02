Greve na CP levou à supressão de 74% dos comboios até às 14h00

Greve na CP levou à supressão de 509 comboios até às 14h00 © LUSA

A greve dos trabalhadores da CP levou à supressão, até às 14h00, de 509 comboios de um total de 687 programados, de acordo com dados divulgados pela transportadora.

Assim, no período em análise, a operadora suprimiu 74,1% dos serviços previstos, tendo efetuado apenas 178 comboios, ou seja, cumprindo os serviços mínimos.

No serviço de longo curso, a CP suprimiu 29 comboios de 39 programados, sendo que no serviço regional não se realizaram 135 comboios de 183 programados.

Nos urbanos de Lisboa foram suprimidas 242 composições de 326 previstas e no Porto não se realizaram 103 comboios de 139 programados.

Os trabalhadores da CP dão hoje início a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até 02 de março, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP alertou na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00h00 de hoje e as 23h59 de 02 de março, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para dois daqueles dias.

Em declarações à Lusa cerca das 07:45 de hoje, José Caetano do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins (SINFA), disse que a greve estava a ter uma grande adesão, estando apenas a ser cumpridos os serviços mínimos.

A greve foi convocada pelos Sindicatos SINFA, ASCEF, ASSIFECO, FENTCOP, SINFB, SIOFA, STF, STMEFE, SINAFE para hoje e quarta-feira e pelo SNTSF para terça-feira e quinta-feira.

Por este motivo, a CP alertou que "ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 de hoje e as 23:59 do dia 02 de março de 2023", adiantado que foram decretados serviços mínimos para hoje e quarta-feira.

Os clientes que já tenham comprado bilhetes para o Alfa Pendular, Intercidades, bem como para os serviços Internacional, InterRegional e Regional, podem pedir o reembolso "no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

No dia 15 de fevereiro, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap) e o Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins (Sinafe) anunciaram uma greve na CP para hoje e quarta-feira.

Em comunicado, referiam que os trabalhadores da CP vão fazer greve "durante todo o seu período de trabalho".

Um dia antes, aqueles sindicatos tinham anunciado uma greve na Infraestruturas de Portugal (IP) para terça e quinta-feira.

Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP, afirmam os sindicatos em comunicado.