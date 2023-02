Greve na CP suprime 196 comboios de 980 programados até às 18:00

Utentes aguardam por um comboio no início da greve de trabalhadores maquinistas da CP - Comboios de Portugal, convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), até dia 21 de fevereiro, na Estação de Santa Apolónia, em Lisboa, 09 de fevereiro de 2023. Os trabalhadores exigem aumentos salariais, valorização das carreiras, melhores condições de trabalho e de segurança, humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução dos repousos fora da sede; e o reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos maquinistas pelo novo quadro legislativo. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

A CP suprimiu, entre a 00:00 e as 18:00 desta terça-feira, 196 comboios de um total de 980 programados, devido às greves que se iniciaram no dia 08 de fevereiro e se prolongam até ao dia 21.

Segundo dados enviados pela transportadora, a CP realizou, neste período, 784 comboios, tendo suprimido 20% das composições.

No serviço de longo curso foram suprimidos 12 comboios de um total de 58 previstos neste período, tendo o regional suprimido 75 composições de 255 previstas.

Nos urbanos de Lisboa, de 468 programados foram suprimidos 79 e no Porto, de 199 previstos não se realizaram 30.

A CP tem no seu 'site', um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de fevereiro de 2023".