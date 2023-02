Greve na CP suprimiu 142 comboios de 687 programados até as 14h00

Entre as 0h e as 14h, a CP realizou neste período 545 comboios, tendo suprimido 20,7% das composições © LUSA

A CP suprimiu, entre as 0h00 e as 14h00 desta quarta-feira, 142 comboios de um total de 687 programados, devido às greves que se iniciaram no dia 8 de fevereiro e se prolongam até ao dia 21.

De acordo com informação enviada pela transportadora, a CP realizou neste período 545 comboios, tendo suprimido 20,7% das composições.

No serviço de longo curso foram suprimidos oito comboios de 39 programados, enquanto no regional, de 180 previstas, não se realizaram 60 composições.

Nos urbanos de Lisboa estavam programados 328 comboios e foram suprimidos 53, enquanto no Porto, dos 140 previstos, não se realizaram 21.

A CP tem no seu 'site', um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.

"Por motivo de greves, convocadas pelos Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), ocorrerão fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional, no período entre as 00:00 do dia 08 de fevereiro de 2023 e as 24:00 do dia 21 de fevereiro de 2023".