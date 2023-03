Greve na CP suprimiu 514 comboios em 692 programados até às 14 horas

© LUSA

A CP suprimiu esta quinta-feira, entre as zero e as 14 horas, 514 comboios em 692 previstos, no último dia de várias greves que têm afetado a operação da transportadora, segundo dados enviados à Lusa.

Neste período, a CP realizou 178 comboios, cumprindo os serviços mínimos, o que corresponde a um nível de supressão de 74,3%

No serviço de longo curso, de um total de 39 comboios programados, 29 foram suprimidos, enquanto no regional, de 186 estimados não se realizaram 138.

Nos urbanos de Lisboa, de 328 estimados não se realizaram 244 comboios e, no Porto, de 139 estimados, 103 foram suprimidos.

Os trabalhadores da CP deram início na segunda-feira a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até quinta-feira, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP).

A CP já tinha alertado na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as zero horas de segunda-feira e as 23.59 horas de quinta-feira, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%).

A greve foi convocada pelo SINFA, Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), Sindicato Independente dos Operacionais Ferroviários e Afins (SIOFA), Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial (ASSIFECO), Federação Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas (FENTCOP), Serviços Técnicos Ferroviários (STF), STMEFE - Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (STMEFE), Sinafe - Sindicato Nacional dos Ferroviários do Movimento e Afins, Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTF) e Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (Sintap).