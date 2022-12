Greve na FCC Environment em quatro concelhos do Norte com adesão entre 40% e 100%

© Ivo Pereira / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Dezembro, 2022 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A greve dos trabalhadores da FCC Environment responsáveis pela recolha de resíduos em Torre de Moncorvo, Marco de Canaveses, Lousada e Vila Real começou esta segunda-feira com uma adesão entre os 40% e 100%, segundo fonte sindical.

"Está a correr muito bem. É verdade que com adesões à greve entre os 40, os 50 e os 100%, mas tendo em conta as nossas expectativas, está a correr muito bem", disse à Lusa o dirigente nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL), que convocou a greve, Joaquim Sousa.

De acordo com o sindicalista, "em todos os locais de trabalho, em todos os concelhos, os trabalhadores estão em greve", havendo apenas "diferenças no âmbito da ação de alguns".

A greve, com duração de três dias (entre segunda e quarta-feira) abrange o trabalho normal e o suplementar, divulgou o STAL num comunicado na sexta-feira.

Joaquim Sousa detalhou que em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, "há 100% [de adesão], ou seja, não saiu nenhum carro de recolha de resíduos" naquele concelho, e "em Vila Real também não, durante o dia, mas saiu durante a noite".

Naquela capital de distrito, a adesão "varia entre os 70% e os 75%", o mesmo sucedendo em Lousada (distrito do Porto). Já em Torre de Moncorvo (distrito de Bragança), a adesão ficou "entre os 40 e os 50%".

"Tendo em conta que alguns destes trabalhadores estão a fazer greve pela primeira vez, para nós está a atingir as expectativas, as que tínhamos estão a ser cumpridas", disse à Lusa.

De acordo com um comunicado divulgado pelo STAL na sexta-feira, os trabalhadores da FCC Environment nestes concelhos "exigem melhoria dos salários e das condições laborais".

Em concreto, pretendem "o aumento dos salários e das prestações pecuniárias para todos os trabalhadores em 10%, no mínimo de 100 euros", "a actualização do salário mínimo na empresa para 850 euros e do subsídio de refeição para 9 euros/dia", "a fixação do período de trabalho em 7 horas diárias, 35 horas semanais e 25 dias de férias", a "atribuição e regulamentação de um Subsídio de Penosidade, Insalubridade e Risco", a "valorização das carreiras profissionais" e a "regularização das situações de vínculo precário".

Segundo Joaquim Sousa, no âmbito de uma reunião tida com a empresa na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) no Porto, na sexta-feira, a empresa não apresentou qualquer resposta às reivindicações do STAL.

A Lusa contactou a FCC Environment e aguarda resposta.

Quanto aos próximos dias de greve, o dirigente sindical adiantou que na terça-feira, os trabalhadores da FCC em Marco de Canaveses farão, de manhã "um desfile até à câmara municipal para entregar uma resolução que há de ser aprovada pelos trabalhadores no piquete".

No comunicado de sexta-feira, o STAL apontava também aos municípios, dizendo que "têm a responsabilidade moral e política de valor acrescido, não podendo, por isso, mostrar-se indiferentes perante este quadro de dificuldades dos trabalhadores".