Greve na Infraestruturas de Portugal suprimiu quase 82% dos comboios da CP até às 19h © JOSÉ COELHO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Julho, 2023 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) levou esta sexta-feira, entre as 00h e as 19h, à supressão de 894 comboios da CP - Comboios de Portugal, quase 82% das composições programadas, adiantou a transportadora.

A operadora ferroviária tinha previsto a circulação de 1 093 comboios neste período. Dos 203 comboios destacados pelos serviços mínimos, realizaram-se 199.

No serviço de longo curso apenas circularam 10 comboios em 66 estimados e no regional, dos 262 previstos, realizaram-se 54.

Nos urbanos de Lisboa, circularam 81 comboios de 520 programados e, no Porto, de 217 estimados, realizaram-se 47.

Nos urbanos de Coimbra, foram efetuados sete comboios de 28 estimados.

Num comunicado publicado esta sexta-feira no seu 'site', a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) disse que a greve dos trabalhadores da IP, que gere as redes ferroviária e rodoviária, "regista uma forte adesão, que tem como consequência uma enorme perturbação da circulação ferroviária de comboios de passageiros e mercadorias e a suspensão, das inúmeras obras que decorrem nas infraestruturas, assim como a paralisação das diversas atividades destas empresas".

A Fectrans recordou que "os trabalhadores lutam pela negociação do aumento intercalar, tal como aconteceu noutras empresas públicas e reclamam, nos termos do compromisso assumido pelo ministro da tutela no passado dia 08 de maio, que se inicie a revisão das carreiras profissionais, tal como já decorre nas outras empresas".

A Federação disse ainda que o governo "deu uma orientação para as empresas públicas, que cumpriram e onde se fizeram acordos, só a administração da IP é que não cumpriu".

Em comunicado, a IP disse, por sua vez, "que garantiu a abertura de canal ferroviário para realização de todos os comboios definidos como serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral (CES), em decisão que condicionou e limitou a circulação ferroviária a aproximadamente 25% do serviço ferroviário diário dos operadores CP e Fertagus".

Além disso, a IP "informa que registou uma adesão à greve de 2,8% dos trabalhadores previstos ao serviço".