Greve na Transtejo/Soflusa rondou 66% no período da manhã

A Transtejo/Soflusa (TTSL) registou uma adesão à greve, no período da manhã, de 66%, de acordo com informação da empresa, enquanto o sindicato revelou à Lusa que a adesão "foi bastante boa", refletindo a "indignação dos trabalhadores".

Os trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, cumprem hoje o segundo de dois dias de greve parcial, de três e duas horas por turno, por a empresa manter a sua posição de "aumento de 0%" nas negociações salariais, depois de uma primeira luta em 20 de maio.

A adesão à greve registada na TTSL, durante o primeiro turno, foi de 66%, refletindo a adesão de 63% na Transtejo e de 70% na Soflusa, tendo sido realizadas as carreiras de serviços mínimos, decretadas pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social, para as ligações fluviais do Barreiro e de Cacilhas.

Pelas 11:00, o serviço de transporte público fluvial encontrava-se normalizado, depois de retomadas todas as ligações fluviais, de acordo com a empresa.

Em declarações à Lusa, Paulo Lopes, sindicalista da FECTRANS - Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (afeta à CGTP), explicou que a adesão no período da manhã "foi bastante boa", refletindo a "grande insatisfação e indignação dos trabalhadores pela maneira como o Governo está a tratar os trabalhadores".

"Podemos dizer que a luta está a ser bastante positiva", frisou, avançando que será realizado um plenário de trabalhadores para ser realizado um balanço da luta e as iniciativas futuras, sem, no entanto, especificar quando é que o mesmo irá acontecer.

Segundo o sindicalista, do cais do Barreiro só saíram os serviços mínimos, enquanto de Cacilhas, houve, além dos serviços mínimos decretados, uma tripulação que fez uma carreira.

De acordo com a TTSL, as carreiras de serviços mínimos, nomeadamente a que ligou Barreiro-Terreiro do Paço, pelas 05:05, transportou 397 passageiros, número idêntico ao primeiro dia de greve, enquanto a embarcação Cacilhas-Cais do Sodré, das 05:20 transportou 140 passageiros, o mesmo número de passageiros do dia anterior.

À semelhança de quarta-feira, a ligação fluvial Cacilhas-Cais do Sodré manteve-se ativa, com um navio em operação, entre as 05:55 e as 09:20, período durante o qual foram transportados 779 passageiros.

Já a ligação fluvial Barreiro-Terreiro do Paço foi retomada cerca de duas horas antes do horário previsto, tendo partido às 09:40, transportando 67 passageiros.

No primeiro dia de greve, cumprido na quarta-feira, a TTSL registou uma adesão de 54% dos trabalhadores à greve parcial, resultado de 50% de adesão na Transtejo e de 63% de adesão na Soflusa.

De acordo com a empresa, depois de ter registado uma adesão à greve de 65% no período da manhã, no período da tarde registou 46%.

Segundo a informação disponibilizada pela empresa, e por se tratar de uma greve parcial por turnos, estão previstas as ligações do Barreiro para o Terreiro do Paço entre as 11:25 (primeiro barco) e as 17:35 (último barco) e, no período noturno, a partir das 22:00.

No sentido contrário, prevê-se a ligação entre o Terreiro do Paço e o Barreiro entre as 11:55 e as 18:00 e depois a partir das 22:30.

Entre Cacilhas e o Cais do Sodré, a transportadora prevê ligações no período entre as 09:20 e as 16:45 e, depois, a partir das 20:14, enquanto no sentido inverso estão previstos barcos entre as 09:32 e as 16:45 e a partir das 20:10.

Já entre o Montijo e o Cais do Sodré estão previstas as carreiras entre 09:30 e as 16:30 e, mais tarde, no período das 20:30 às 22:30, enquanto no sentido contrário, Cais do Sodré - Montijo, estão previstas carreiras entre as 10:00 e as 16:30 e à noite entre as 20:10 e as 23:15.

Nas ligações entre o Seixal e o Cais do Sodré, os horários disponíveis são igualmente em dois períodos: entre as 09:15 e as 16:45 e depois entre as 20:30 e as 22:30, e no sentido inverso entre as 09:40 e 16:45 e entre as 20:15 e as 23:15.

Para as ligações Trafaria-Porto Brandão-Belém, estão previstos barcos entre as 09:40 e as 16:00 e entre as 20:30 e 21:30, e no sentido inverso entre as 10:00 e 16:30 e entre as 21:00 e as 22:00.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e ​​​​​​​Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.