Greve na Valorsul pode afetar recolha de lixo em Lisboa

O normal funcionamento do sistema de recolha de resíduos na cidade de Lisboa poderá ser afetado entre segunda e sexta-feira devido à greve dos trabalhadores da Valorsul, avançou hoje a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Em comunicado, a CML informa que, por motivos de marcação de greve do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e ctividades do Ambiente (SITE), que representa os trabalhadores da Valorsul, o "normal funcionamento do sistema de recolha de resíduos poderá ser afetado entre os dias 08 e 12 de maio".

A autarquia explicou ainda que vai "desenvolver os esforços possíveis para minimizar eventuais constrangimentos" e após a greve "proceder à normalização do sistema de remoção de resíduos e atividades complementares".