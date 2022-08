Greve nos aeroportos: Sindicatos reúnem com ANA com esperança de "entendimento"

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), a ANA e a Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) vão sentar-se à mesa esta terça-feira, 09, no âmbito da greve convocada pelos representantes dos trabalhadores para a próxima semana. O objetivo é chegar a acordo quanto aos serviços mínimos a serem prestados entre 19 e 21 de agosto mas a estrutura sindical não descarta que o encontro possa resultar num entendimento entre as partes.

"O Sintac" aguarda que, além da definição dos serviços mínimos, desta reunião seja ainda passível sair um entendimento com a entidade empregadora - ANA/VINCI - que tenha em conta as propostas reivindicadas por este sindicato", refere em comunicado.

O protesto agendado para a próxima semana foi anunciado depois de as negociações de um novo acordo de empresa (AE) entre a ANA e os trabalhadores não terem chegado a bom porto. Os funcionários pedem aumentos salariais, reivindicam a contratação de mais mão de obra bem como o levantamento da suspensão das contribuições para o fundo de pensões por parte da Vinci.

Ao DInheiro Vivo o Sintac tinha já adiantado que espera uma adesão praticamente total ao protesto. "Depois de auscultar os vários trabalhadores, temos razões para acreditar que os aeroportos nacionais parem por completo a sua atividade nos três dias de greve".

A greve convocada pelo Sintac em conjunto com o Sindicato dos Quadros da Aviação Comercial irá afetar as 10 infraestruturas concessionadas pela Vinci Aeroportos. A paralisação vai avançar nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Beja, na Madeira, no Funchal e em Porto Santo, e, nos Açores, em Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores.