Greve promete caos no fim de semana com atrasos e cancelamentos de voos

© André Luís Alves/Global Imagens

O próximo fim de semana promete ser de caos nos aeroportos nacionais devido à greve de trabalhadores da Portway convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), entre sexta-feira (26) e domingo (28).

Durante os próximos três dias são esperados atrasos e cancelamentos em Lisboa, no Porto, em Faro e na Madeira.

A Portway aconselha os "viajantes a confirmarem os respetivos voos junto das companhias aéreas, antes de se dirigirem para os aeroportos", alerta em comunicado, assumindo que existe a "possibilidade de virem a existir constrangimentos nos aeroportos nacionais".

A empresa de handling informa ainda que irá disponibilizar no seu site informações relativamente às companhias aéreas afetadas pela paralisação.

A Portway lamenta o protesto, que apelida de "irresponsável". "Os motivos para a convocar não correspondem à realidade, compromete a recuperação do setor e da economia nacional num período de intensa atividade da aviação e do turismo e afeta seguramente a capacidade de a empresa traduzir a tão esperada recuperação financeira em melhores condições para os trabalhadores", refere na mesma nota.

A empresa apela ainda ao "sentido de responsabilidade do Sintac" para que sejam respeitados os serviços mínimos decretados pelo Governo.

Portway nega acusações

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, o cumprimento do acordo de empresa (AE) e o pagamento de feriados na totalidade.

Já a empresa detida pela Vinci diz que as acusações são falsas e garante cumprir "com toda a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo os AE" e assegura terem sido realizadas atualizações remuneratórias "desde o exercício de 2019 até à presente data que representam um aumento de 11% nas remunerações dos trabalhadores".

Sobre os feriados, a Portway atesta serem cumpridas "todas as regras" com o pagamento destes dias a ser realizado "com um acréscimo de 150% face ao valor/hora".

Esta manhã o Sintac acusou ainda a Portway de ilegalidade na definição dos serviços mínimos para os dias de protesto.