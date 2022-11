Grohe: mais produção e menos desperdício

Celso Maia lidera a direção de operações de montagem da Grohe Portugal em Albergaria-a-Velha © Direitos Reservados

Com cerca de 900 trabalhadores e uma produção de cinco milhões de torneiras ao ano, a Grohe Portugal implementou um projeto de melhoria contínua com a RM Consulting já há "alguns anos" e, entretanto, criou mesmo um pequeno departamento exclusivamente dedicado a esta área no seio do grupo, tendo "vários projetos" a decorrer. Celso Maia, líder da direção de operações de montagem, garante que a melhoria contínua e a filosofia Lean fazem parte, em permanência, da atuação do grupo.

O projeto com a RM Consulting foi implementado numa altura em que a fábrica de Albergaria-a-Velha, que é repsonsável por cerca de 25% da produção total da marca Grohe, precisava de melhorar o desempenho operacional em algumas das suas linhas para dar resposta a um aumento da procura, o que implicava identificar perdas e identificar o que poderia ser potenciado. No fundo, "houve que fazer a cadeia de valor daquela linha de produção, vermos que operações não estavam a da valor ao produto, e minimizá-las ou eliminá-las", explica Celso Maia.

O plano de ação foi subdividido em várias fases, com conquistas mais imediatas e outras de médio e longo prazo. Mas a sua implementação permitiu redimensionar as células de montagem, libertando um turno - a linha passou a funcionar em dois em vez de três turnos -, com um aumento de produção da ordem dos 20% e uma redução de 80% na rejeição de produtos.

Com uma faturação acima dos 172,5 milhões de euros em 2020, a Grohe Portugal destinou aos mercados externos produtos no valor de 165 milhões. Os resultados líquidos foram de 5,5 milhões.