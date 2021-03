Groundforce. 2400 trabalhadores já receberam os salários em atraso de fevereiro

Serviço da Groundforce no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Os 2400 trabalhadores da Groundforce já têm nas suas contas os salários de fevereiro, após três semanas de impasse que terminaram na passada sexta-feira com o acordo firmado entre a TAP e a empresa de handling.

Os salários começaram a ser processados ainda sexta-feira e hoje já todos os trabalhadores receberam a remuneração total de fevereiro.

Segundo assegurou Pedro Magalhães, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal, os colaboradores que têm conta no Millennium (o banco com que trabalha a empresa de handling) receberam ainda na sexta-feira e os restantes nesta manhã de segunda-feira.

Esta situação foi desbloqueada após o conselho de administração da Groundforce e a TAP terem acordado a compra por parte da transportadora aérea portuguesa dos equipamentos da empresa de handling por 7 milhões de euros.

Com a entrada desta verba, foi possível assegurar o pagamento de salários, de impostos e despesas de curto prazo. Segundo foi já anunciado, as remunerações de março estão também garantidas.

Três interessados na compra

Entretanto, já surgiram três interessados na compra da posição de 50,1% do empresário Alfredo Casimiro na Groundforce.

Um dos potenciais compradores é Paulo Leite Neto, CEO da empresa de handling, através de uma operação de management buyout. Em cima da mesa, está inclusive a possibilidade dos trabalhadores assumirem uma posição de 5% na empresa.

Pedro Magalhães adiantou também que as empresas internacionais Aviapartner e a Menzies estão interessadas na posição de Alfredo Casimiro.