Groundforce a caminho de integrar gigante mundial da aviação

© André Luís Alves/Global Imagens

Se as conversações acabarem bem, a Groundforce poderá fazer parte, em breve, de um dos maiores consórcios da aviação mundial. Depois de ter passado à fase final de negociações com a SPdH/Groundforce (Serviços Portugueses de Handling), a National Aviation Services (NAS),do Kuwait, comprou a britânica Menzies Aviation, empresa de handling e logística, especialista em serviços de assistência em terra, abastecimento e carga aérea.

O negócio, que ficou fechado no início deste mês, custou 904 milhões de euros à Agility, acionista da NAS. Desta forma, o consórcio passa a assumir a designação de Menzies Aviation tornando-se na maior empresa de serviços de aviação do mundo em número de países e a segunda maior em número de aeroportos atendidos.

A operação do gigante da aviação contempla 2,5 milhões de aviões, 35 mil funcionários, seis continentes, 58 países e 254 aeroportos. O objetivo é adicionar Portugal às contas e somar mais cinco aeroportos ao portefólio da multinacional: Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo.

"O concurso da Groundforce abre-nos a oportunidade de entrar em Portugal com um objetivo claro: melhorar os serviços terrestres e de carga aérea nos aeroportos de quase todo o país A integração com a Menzies reforçará as nossas capacidades e presença globais", explica em comunicado Hassan El-Houry, anterior CEO da NAS e novo presidente da Menzies Aviation.

A TAP também já aplaudiu a junção das duas empresas e mostrou-se otimista com a compra da Groundforce pelo gigante. "A Menzies tem experiência na Europa e a NAS e a Menzies estão a demonstrar uma enorme motivação para fazer um bom trabalho em Lisboa. Temos de trabalhar juntos", referiu a CEO da transportadora de bandeira, Christine Ourmiére-Widener, em entrevista ao ECO, esta quinta-feira.

A venda de 50,1% das ações da Groundforce à NAS, agora Menzies, deverá estar concluída em breve. Depois de a Swissport ter desistido, em julho, da corrida à compra da empresa de handling portuguesa, a NAS avançou como única interessada para a fase final de negociações.

A CEO da TAP disse no início da semana, a propósito da apresentação dos resultados do primeiro semestre, esperar que este processo seja concluído o mais brevemente possível, de forma a conseguir alinhar a operação para o próximo verão.